高醫前院長賴文德在三民區大連街的透天住宅3日發生火警，女兒賴韋安、女婿黃彥傑及3名男外孫葬身火窟，5日下午禮儀公司人員及晚輩家屬回到火場屋內進行招魂儀式，安靈立牌位後將移靈至鳥松區靜思園。

賴、黃2家的家屬於下午13點左右在法師及禮儀公司工作人員的陪同下，回到三民區大連街的透天火災現場，進行招魂儀式，但現場不見賴文德夫婦，僅有幾位親友陪同引魂，可能是依照「白髮人不送黑髮人」傳統習俗，父母才沒有到場治喪。

到場招魂的親友到場後，禮儀公司隨即開傘與法師引導進入火災現場，引魂儀式開始後，法師鈴鐺想起，也為5名死者誦經招魂，儀式於下午14時40分左右結束，死者家屬及親友搭乘禮儀公司的車輛離開現場，現場氣氛凝重。

高雄心臟內科名醫賴文德在三民區大連街的透天民宅，疑似因為電線走火3日清晨發生大火，雖然賴文德夫婦被順利救出，無奈因為火勢過大，房屋又加裝鐵窗及強化玻璃增加救援困難，賴文德女兒、女婿及三名外孫活活被燒死，葬身在4樓房間。

(中時 )