今天是5月5日、農曆節氣立夏日，講求節氣養生、以傳統民俗文化聞名全台的鹿港小鎮，鎮長許志宏一大清早就起來備料、熬高湯，上午10點「志宏切仔麵」攤在公所開張，傳承「立夏吃麵」習俗，吸引不少長輩聞香而來；許志宏說吃了麵正式迎接夏天來臨，更希望新冠病毒能快快退散。
整鍋滷肉燥、切半滷蛋、高湯和簡單川燙的鮮蝦，全都出自「阿宏師」許志宏之手，不少里長、代表和附近民眾長者專程前來排隊等候品嘗，代表許富足搶頭香吃到第一碗，眾人紛紛豎起大拇指說讚。
立夏吃麵傳統可追溯至晉朝，所謂「入夏麵，新上天」，同時也是為了慶祝小麥豐收；中部地區立夏有人吃炒麵，也有人煮「蝦麵」，取「夏麵」諧音，還有些人會吃「瓠瓜麵」應景。洛津里長黃文秋說，鹿港在地說法是「吃夏麵讓你白白肥肥」，意指立夏吃麵對身體好。
許志宏表示，公所原本打算舉辦立夏夏麵活動，讓鎮民一起DIY煮麵，在防疫考量下取消，縮小規模改由他來煮麵傳遞「夏麵」訊息，等明年疫情好轉後，再來擴大舉辦。
許志宏說，吃了這碗麵，就算揮別春天、正式邁入夏天；立夏是夏日之始，氣溫開始明顯升高，炎暑將臨、雷雨增多，農作物進入茂盛生長期，為免陽氣過旺、適合涼補，飲食宜清淡、多吃時令蔬果，保持心平氣和，才能掌握養生之道。
(中時 )
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