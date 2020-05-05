台灣女星郭碧婷去年和香港影視大亨向華強長子向佐在義大利完婚，不過小倆口卻因碰到過年和疫情，所以還未辦理登記，引起外界揣測，不過其實郭碧婷和向佐感情甜蜜，也很受婆婆疼愛，近日在節目上，婆婆談到和媳婦的相處之道，不難看出郭碧婷的豪門生活很幸福。

向佐近日和媽媽向太一起上《來自手機的你》，他透露自從跟郭碧婷在一起後，手機多了很多自拍，現在都有900多張了，而他邊說邊翻出手機裡的照片，滿臉幸福笑容，相當甜蜜。另外，向太也說自己的手機桌面，是媳婦的個人獨照，讓所有人超震驚，因為婆婆會放媳婦的美照，可以看出兩人關係有多好。

向太也分享和郭碧婷的相處模式就像好朋友，兩人會相約逛街、買東西，有看到好東西都會互相分享，就像是好閨密、好姐妹一樣。其實，在婚前向太就對準媳婦讚譽有加，人前人後超級寵她，現看來她根本不用擔心婆媳問題。

(中時電子報)