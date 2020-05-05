苗栗縣獅潭鄉民甘順發連續17年號召村民捐白米助憨兒，5日舉辦捐贈儀式。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉民甘順發連續17年號召村民捐白米助憨兒，5日舉辦捐贈儀式。（巫靜婷攝）

真善美社福基金會的憨兒送上自製的鉛筆花，感謝獅潭人的愛心。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉民甘順發連續17年號召村民捐白米助憨兒，5日捐贈儀式，由2名憨兒送上自製的鉛筆花，感謝獅潭人的愛心，今年受疫情影響，真善美社福基金會收到物資及捐款大幅減少，不過捐米活動仍舊踴躍，今年募集的白米數量更勝以往，約4500台斤的白米能滿足基金會憨兒2個月的所需。

甘順發平日經營農機行，為人親切、個性爽朗，知道獅潭老人家多且住處分散、經濟不寬裕，他常四處奔波為鄉內其他老農免費修農耕機，17年前認識已故的真善美社福基金會創辦人胡得鏘後，開始捐米幫助弱勢，他的善心感染許多獅潭人，捐米文化蔚為美談。

「身體好就會繼續做，做到100歲。」高齡85歲的甘順發說，原以為受疫情關係，可能會影響村民捐米的意願，沒想到還是有近30名善心人士響應，有人一捐就是500台斤，「大家雖然不是很有錢，但都很有心」，未來也會繼續捐下去，相約明年見。

真善美社福基金會旗下擁有4個單位，負責收容照顧不同年齡層的憨兒，防疫優先，200多名憨兒目前只能24小時住在機構，含工作人員共400多人的3餐全由機構照顧，基金會負擔沉重，董事長謝秀琴表示，收到這些愛心白米，大概2個月可以不用擔心米的來源，對這段抗疫期間很有幫助。

謝秀琴指出，今年因疫情關係，基金會許多活動都取消，外界捐款、捐物比往年少了6、7成，憨兒學做手工鉛筆玫瑰花、小花籃義賣，剛好搭上母親節檔期銷量提升，手工花目前已賣出6萬支，也有企業一次訂購2萬支，基金會積極尋找財源，盼能順利度過這波疫情難關。

(中時 )