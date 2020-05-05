環球晶(6488)今董事會通過2020年第一季財務報告，合併營收135.15億元，營業毛利49.38億元，營業淨利38.05億元，歸屬於母公司的稅後淨利28.80億元，稅後每股盈餘高達6.62元！

環球晶圓今年第一季的營運表現，營業利益率28.2%，稅後純益率21.3%。與去年第四季相比，合併營收增加0.1%，稅前淨利增加1.1%，營業利益率減少0.3%，稅後純益率減少0.2%，稅後每股盈餘略減少0.06元。環球晶圓今年首季的營運成果，雖因全球爆發新冠肺炎疫情，諸多產業受波及，環球晶圓仍然維持穩健營收。即使產品毛利率因為台幣對美元升值、ASP下降、運費增加以及產品組合等因素，較去年第四季略減，然而稅後每股盈餘仍高達6.62元。

隨著疫情延燒，帶動醫療、居家辦公、遠距教學的硬體組件需求增加，以及客戶為防止突發性供應鏈缺口進而建立的安全庫存，環球晶圓第二季的訂單仍平穩，各廠產能維持高稼動率。新冠肺炎的疫情擴散對世界經濟造成極大衝擊，無疑是2020年全球產業的最大黑天鵝，各國的生產製造遭受不同程度的干擾，市場供應鏈受波及而大亂。然而環球晶圓集團於全球的生產據點營運一切正常，已為必要的原物料預先備妥庫存，惟因國際航運減少，原物料和產品的運輸難度增加且運費成本上升。環球晶圓持續關注全球疫情動態，於全球具有9國16個營運生產基地，維持產銷方面左右開弓的優勢。在地供給能紓緩地緣政治的問題，而彈性調度能及時順應各國的境管措施。在多層供應鏈上亦能降低對單一區域的依賴，有效進行風險管理。

展望未來，公司認為新冠肺炎的疫情走向和貿易戰爭的動向，強烈牽繫著全球經濟下半年的態勢發展。然而半導體廣泛應用在消費性電子商品、電信、能源、金融，運輸和醫療等關鍵設施，對全球經濟的正常運轉是必要的基本存在，一旦疫情穩定控制後，全球產業市場的供需運作將重啟正常，半導體產業在AI、IoT、5G、記憶體等高端智能新產品的帶動下將迅速回溫，環球晶圓的營運前景可望樂觀可期。

(時報資訊)