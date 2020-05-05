1992年奧運，喬丹、巴克利、魔術強生、皮朋每晚痛宰對手之後都在打撲克牌。巴克利說：「每一晚，我們每一晚都在玩牌，喬丹每一晚都會表演強取彩池(buy the pot)，他每晚至少要嘗試3或4次。」

以德州撲克來說，強取就是下很高的注碼，讓所有對手自行棄權，以收走彩金的方法。例如注碼只叫到500元，喬丹可以一次喊到5萬元讓大家蓋牌。巴克利說：「我和皮朋沒那麼有錢，但我們就算有好牌，喬丹每晚也會這樣玩。」

巴克利說：「他不只是要贏錢，他想徹底擊垮對手。他想試試對手何時才會被逼到全下(All-in, 相當於梭哈)。任何事情都會被他當成個人對抗，能跟這樣的人交手是我的榮幸。」

1993年巴克利勇奪例行賽MVP，讓喬丹有點不悅，即使巴克利是他的好友也一樣。兩軍在總冠軍賽交鋒，紀錄片中的巴克利表示：「第2戰我用盡了全力(42分13籃板)，但還是打不過喬丹(42分12籃板9助攻)。老實說，那是我生平第一次覺得這世上有比我更厲害的籃球員。」

(中時電子報)