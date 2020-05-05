產油國減產效應浮現，儲油空間疑慮緩解加上各國陸續重啟經濟，讓市場擔憂的「供給面」、「儲油空間」及「需求面」有望露出曙光，激勵原油近期表現，紐約輕原油期貨(WTI)昨(4日)上漲3%，成功站回20美元關卡，今(5日)亞洲盤開盤後，WTI一路持續上攻，截至3:30分，暫已漲逾10%至22.66美元/桶。

除了OPEC+減產計畫，美國石油公司也陸續宣布加入減產行列，外媒報導，Velandera Energy財務長Manish Raj表示，「美國生產商，特別是獨立石油生產商，已經比預期更快地進行減產。包括美國、加拿大及挪威，加上早已開始減產的OPEC+，原油市場現在每天都能減少1300至1500萬桶石油」。

西太平洋銀行戰略負責人Robert Rennie則提到，根據能源數據供應商Genscape發布報告顯示，美國重要的儲油地「庫欣」，上周儲量僅小增180萬桶，是3月中來最小增幅。

綜上所述，先前市場擔憂的產量及儲油空間問題，似乎正在緩解。另外，隨著疫情放緩，各國開始重啟經濟活動，需求可望回升，同樣成為助漲國際油價的推手之一。高盛集團就因此推升國際油價預期，並將WTI目標上修至51.38美元；布蘭特原油跟進調升至55.63美元/桶。

不過，Robert Rennie也提醒，「在儲油設施快滿載時，庫存增加速度本來就會放慢，人們的信心也可能只是短暫改善，疑慮很快會再次重襲市場」。

紐約原油期貨昨(4日)收漲3%至20.39美元，今(5日)持續上攻，截至3:30分，漲幅已達10%之上，暫報22.66美元/桶。

(中時電子報)