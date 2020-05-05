桃園區公所湧入大批關心民眾。(蔡依珍攝)

桃園區公所湧入大批關心民眾。(蔡依珍攝)

男子不滿遲遲等不到人解答，在公所咆嘯怒斥「政府失信於民」。(蔡依珍攝)

男子不滿遲遲等不到人解答，在公所咆嘯怒斥「政府失信於民」。(蔡依珍攝)

男子不滿遲遲等不到人解答，在公所咆嘯怒斥「政府失信於民」。(蔡依珍攝)

閣揆蘇貞昌3日宣布「無加保工作者」將排富發放1萬元紓困，桃園區公所一連兩日湧入逾百民眾，詢問人潮一度擠爆入口大廳，但因6日才開放申請，且建議先準備證明，引爆民眾怒火斥給錢給的不乾脆，下午甚至有男子不滿遲遲等不到人解答，在公所咆嘯怒斥「政府失信於民」，出動3名駐衛警好言相勸，連路人也看不下去上前苦勸有話好好說，未釀更大衝突，公所也坦言沒公文對民眾千奇百怪提問都「霧煞煞」講不清，希望趕快定案。

行政院初步規畫，有工作但無加軍、公、教、農、勞保者，家戶平均所得低於各縣市基本生活費1.5至2倍，桃園市只要家戶每人每月生活費介於2萬2922元至3萬562元，都可以請領1萬元的急難紓困金。

社會局指出，舉廣告牌、發廣告文宣、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案、甚至酒店女公關等都能請領，強調補助是針對「有工作者」，因此要提供工作證明，如舉廣告牌的照片、流動攤販的攤位證、玉蘭花的批花單等。

桃園區公所連兩日湧入大批關心民眾，許多民眾苦於「沒證明」，直言誰沒事會拍照，也有男子說，妻子是臨時工，公司「投機」沒保勞保，怎麼可能開出證明自打嘴巴，質疑是強人所難，現場還吵成一團。

公所社會課承辦員和第一線志工也怨嘆，公文還沒來，所有資訊和條件也是跟著民眾看電視新聞才知道，且「朝令夕改」不斷放寬，讓他們也無所適從，只能默默承受部分民眾的不理性，強調都是依法行政，從速從寬，絕對不會故意刁難，請民眾多多體諒。

桃園區公所面對6日可能接踵而來的人潮，已規畫在門口搭帳篷，進門前就先分流，門口也將增加3組6人第一階段審核文件，確定都備妥後才開房進入抽號碼牌，2個社福櫃檯將同時受理擴大急難紓困業務，將確認所得符合標準，呼籲民眾入內仍採實名制和戴口罩，也盡量分流，不要全都在首日湧入。

(中時 )