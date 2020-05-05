大陸封城產能限制與各國新冠病毒防疫，全球窗飾領導廠億豐(8464)首季合併營收為新台幣46.5億元，年減10.1%。不過，受惠客製化窗簾售價調整、美國關稅下降，與生產效率提升，毛利率創歷史首季新高，達到50.9%，在匯兌利益額外挹注，歸屬母公司業主稅後淨利為8.2億元，年增8.3%，EPS2.79元，比2019年同期2.57元增加0.22元。

億豐指出，雖各國改採寬鬆貨幣政策，有助降低房市衰退風險，但新型冠狀病毒肆虐，自3月底使美國消費者減少外出、避免到府服務，暫時削弱消費者的訂製窗簾需求。億豐認為，雖部分需求減緩已反映於首季，但更明顯的需求下滑風險，將落於第2季。億豐強調，不會延遲墨西哥客製窗簾產線啟動，緬甸固定尺寸窗簾新廠也會如期動工，以助紓解疫後可能湧現的遞延窗簾需求。

億豐首季單季營業毛利與去年同期持平，為23.7億元，年減0.2%，首季營業利益10.2億元，年減1.5%。業外損益的部分，因人民幣(兌美元)匯率波動，億豐2020年第1季的匯兌利益，約新台幣5000萬元(2019年第1季為新台幣7000萬元損失)，歸屬母公司業主稅後淨利為8.2億元，年增8.3%。

(時報資訊)