上銀(2049)公布第1季財報，單季稅後虧損1.31億元，是11年以來首次單季虧損，不過，董事長卓文恒表示，第1季表現不盡理想，但隨大陸、歐美解封復工，5、6月產能已經滿載，未來幾個月有信心把業績往上提升。

上銀首季營收36.14億元，季減10％，年減28％，主要因為農曆春節、貿易戰及疫情影響，毛利率24.7％，主要稼動率低及人民幣貶值不利影響，營業淨損0.85億元，稅後虧損1.31億元，每股虧損0.42元。

卓文恒指出，今年第1季是上銀自金融海嘯以來最困難時期，不過，農曆年後企業陸續復工，2月後每月營收持續成長，今天公布4月營收17.4億元，比上月成長高達28.7％，而各國陸續解封，5月及6月訂單已經滿載，逐月走高可期。

因訂單開始回流，且有接到不少急單，只要未來幾個月疫情及經濟上沒有太大變化，今年1月營收應該會是谷底。隨著大陸及歐美復工，生產線開始加班生產，人員也開始擴充，手上接單後會盡快出貨。目前訂單主要以5G、醫療、自動化設備最為殷切，滾珠螺桿、線性滑軌訂單目前都是滿手。

第2季因稼動率提升，歐美區域復工，歐美營收比重增加，對毛利率有正向作用。價格部分，因為美中貿易戰以來，面臨產業競爭，所以近期價格不會有調漲動作。整體來看，不管是營收、稼動率、毛利率、獲利，第2季都可望優於第1季。

(時報資訊)