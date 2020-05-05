NVIDIA今天宣布收購Cumulus Networks，以強化其在網路軟體的實力。兩間公司的結合將為加速與軟體定義的資料中心開啟全新的時代。

NVIDIA將借助Cumulus，從晶片和系統到軟體的整個網路堆疊中進行創新和優化，包含像是Cumulus NetQ的分析工具，為客戶提供更優質的服務和價值。這個開放式網路平台具可拓展性，並能讓企業和具雲端規模的資料中心完全掌握其運作。

總部位於加州山景城的Cumulus透過其網路交換器操作系統 Cumulus Linux支援超過100硬體平台。速度極快的NVIDIA Mellanox Spectrum交換器已經與Cumulus Linux和SONiC一起供貨，這些在微軟Azure雲端服務中陸續推出的開源產品由開放運算計畫(Open Compute Project)管理。

上周中國監管部門正式批准了NVIDIA對Mellanox Technologies, Ltd.（邁絡思科技）的收購，成交價70億美元，約合人民幣496億元，這是NVIDIA史上最大一筆收購。NVIDIA收購Mellanox旨在加強數據中心業務，後者在高性能網絡技術上有很強的實力，NVIDIA的強項則在GPU算力方面，二者強強聯手可以提升NVIDIA在高性能計算、數據中心、雲計算等新興市場上的實力。

Cumulus Networks與Mellanox公司本身就是有合作的，在 NVIDIA收購Mellanox之後，NVIDIA顯然是順道也把Cumulus Networks也買下了。Mellanox於1999年在以色列設立，在美國納斯達克證券交易所上市，主要從事網絡互聯產品的研發、生產和銷售。

(時報資訊)