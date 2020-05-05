工業電腦廠其陽（3564）雖受營業費用增加影響，2020年首季本業獲利下滑，但在營收持穩高檔下維持獲利，稅後淨利299萬元、每股盈餘（EPS）0.05元，雙創近4年同期高點，表現符合公司去年底法說時預期。

其陽2020年首季合併營收4.26億元，雖季減18.86％、仍年增達56.96％，改寫歷史次高。毛利率26.07％，優於去年第四季23.53％、低於去年同期27.4％。營益率1.24％，低於去年第四季6.82％、優於去年同期負3.27％，本業獲利雖下滑，但仍維持獲利。

受本業獲利顯著減少影響，其陽2020年首季稅後淨利299萬元、季減達90.65％，每股盈餘（EPS）0.05元，低於去年第四季0.59元，但較去年同期虧損1040萬元、每股虧損0.27元顯著好轉，雙創近4年同期高點。

其陽受惠亞太地區客戶出貨升溫、非常態性標案出貨增加，帶動首季營收淡季續強，改寫歷史次高。惟受工作天數較少、營業費用增加影響，致使本業獲利較去年第四季顯著下滑，所幸在營收規模擴大下，整體營運維持獲利，表現優於往年同期水準。

其陽董事長李昌鴻先前法說時表示，雖受外在環境干擾，但其陽因過去基期較低，預期首季營運仍將較去年同期顯著成長。公司今年將嚴謹控制費用在小幅增長程度，使營收規模成長大於費用率成長、帶動獲利回升。

展望今年營運，李昌鴻預期統一威脅管理（UTM）及企業級防火牆（NGFW）等傳統產品仍占大宗、續見成長動能，但物聯網（IoT）及應用交付控制器（ADC）、邊緣運算（MEC）、軟體定義廣域網路（SD-WAN）等新產品貢獻將顯著提升，帶動毛利率持續提升。

其陽2019年合併營收創15.17億元新高，年增34.01％。毛利率26.41％、營益率4.15％，分創近3年、近2年高點，本業終止連2虧。稅後淨利0.47億元、每股盈餘0.89元，終止連2年虧損、創近3年高點。公司尚未公布股利配發，將於6月15日召開股東常會。

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