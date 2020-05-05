合庫金(5880)旗下合庫銀統籌主辦之桂田酒店新台幣12億元之聯貸案，已成功完成募集，該聯貸主要用途為償還金融機構既有負債、支應飯店裝修暨充實營運週轉金所需資金。聯貸案由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦行，全國農業金庫、兆豐國際商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣土地銀行、台灣銀行、第一商業銀行、台灣中小企業銀行、上海商業儲蓄銀行、台灣新光商業銀行、三信商業銀行、合作金庫票券及兆豐票券等共同參與，獲得各家參貸銀行熱烈支持，超額認購至185％，已順利完成簽約。

台南桂田酒店隸屬於營造實績逾20年的桂田集團，位處大台南樞紐位置之永康鹽行商圈，鄰近台灣歷史博物館及台南科學園區，擁有商務、宴會、休閒三大面向的差異化競爭優勢。於民國96年正式營運後，即以桂田酒店本館、二館營運規模站穩大台南市場前3名，期間經歷九年的焠煉與成長，再將事業版圖範圍擴大到台東地區，成立「桂田酒店台東館」，正式成為台灣飯店業的連鎖品牌，為讓在地品牌更國際化，桂田與國際連鎖飯店集團合作，加盟喜達屋(Starwood)旗下最高端酒店品牌喜來登(Sheraton)，並將旗下桂田璽悅酒店(桂田酒店台東館)更名為「台東桂田喜來登酒店」，以「台東101」的高度為東部觀光產業增添新的亮點。

桂田集團致力於建置一條龍式的「跨界整合」服務，從桂田酒店、桂田營造、桂田欣業建設、桂田物業資產管理公司，逐一建立消費通路，得以造就出桂田集團獨特巿場定位，更是布局豪宅頂級服務、酒店公寓巿場的競爭利基，持續結合酒店軟體服務與營造硬體實力深化桂田家族品牌，以桂田酒店經營口碑奠定「桂田」品牌承諾，為更具國際視野規模創造屬於桂田酒店連鎖系列格局，開始規畫「桂田酒店台南三館」、「桂田酒店台東二館」與南科商圈酒店公寓造鎮計畫，未來將可為桂田集團注入新的成長動能。

(時報資訊)