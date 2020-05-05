防疫不能大意！精銳建設在台中市大里區推出的「精銳軟園一號」建案，已完工交屋，首度 舉辦首次線上區權會，改採通訊軟體Line直播開票，智慧化、效率化的開會方式，獲新世代客群認同，疫情嚴峻減少群聚機會，建商達成任務，住戶也安心。

物業管理公司副總經傅連泉指出，精銳建設在會場動線規畫與投開票場地佈置都有特別細微處設計，進出路線單向行進、地面標示1.5公尺間隔距離、投票處每次僅限5人進入、與表決事項的資訊背板以供觀眾收看直播清楚，住戶加入Line群組，可即時收看開票直播。

「精銳軟園一號」位在台中軟體園區核心位置，包括網銀、鼎新電腦企業總部都已完工啟用，佑順「S1智匯中心」、「Dali Art藝術廣場」等陸續招商進駐，挹注大量就業機會，也帶動租屋市場。

精銳建設行銷經理朱自仁強調，除了產業園區開發、企業進駐之外，74號快速道路增設草湖匝道工程將是區域發展利多大補帖，交通便利性大增，引入大批居住或就業人口。

精銳建設完善的售後服務，獲好評的還包括去年成功實施手機客服APP，以科技遠端為住戶提供八大隨身VIP服務之後，今年「精銳軟園一號」舉辦線上直播區權會。

此外，精銳建設家族VIP特約店家逾130家，為了「精銳軟園一號」住戶特別在大里區開發10多家新增優質特約店家，讓住戶就近享有生活上實用性的各項優惠。

(中時 )