疫情趨緩，嘉義縣部分管制作為也逐步解禁，包括原本4月中宣布本學期游泳課暫停，今5日防疫會議中決議，學校附設游泳池核備後可再開放，另考量各校學生數落差懸殊，校慶、畢業典禮也採有條件舉辦，不過參與人數超過500人以上還是停辦至6月底，如100人以下要在室內舉辦，則需保持室內通風和社交距離。

嘉義縣政府教育處長陳添丁指出，因國內已連續多日無新增境內感染案例，可見境內疫情趨緩，且中央流行疫情指揮中心公布的新冠肺炎公眾集會準則，有相關指標可進行風險評估，加上議員建議，甚至有山區偏鄉家長反映陳情，希望有妥善方案讓孩子們圓夢參加校慶，而不是帶著遺憾離開校園進入國中，種種考量下，才決定開放各校限制性舉辦。

陳添丁強調，畢業旅行因需要交通接駁，目前還是全面暫緩，不過考量各學校規模不一，有1校總學生11人，也有1校學生數破千，落差巨大，所以才採限制開放方式，讓學校自行決定要不要辦校慶、畢典，且學校如要辦校慶、畢典，應依縮小規模方向規畫，且全程配戴口罩，500 人以上原則上還是停辦至6月底，100 人以上、500 人以下不得在室內再舉行。

至於游泳課程雖在4月中就決議停辦，同樣因疫情趨緩，加上新北市將逐步有條件開放公有場館，新竹市及雲林縣亦將跟進鬆綁，陳添丁認為，衛生福利部疾病管制署公文也說明尚無相關證據顯示新冠病毒會透過使用游泳池而感染，所以嘉縣原則停辦本學期相關水域活動，但學校附設游泳池因人員管控相對單純，可專案報准後重新開放，但必須落實所報條件及防疫措施。

(中時 )