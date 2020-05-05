新冠肺炎疫情使國人人心惶惶！帶頭防疫的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中這段期間不斷加強邊境防疫與篩檢，防疫成效有目共睹，陳時中曾有一份民調中，獲得高達9成的支持度。對此，有網友問及，以前不管藍綠，都出過不少政治明星，但是滿意度能到9成的，是不是只有阿中部長？對此，有網友回文表示「陳時中防疫是全國範圍 民眾會更有感」。

《TVBS》3月一份民調顯示，民眾對於陳時中防疫表現滿意度高達91%，僅3%不滿意、6%民眾未表示意見。陳時中被問及對於民調滿意度高達9成有何看法？陳時中只笑笑回「這段時間都是這樣啦」。

網友laverne1則在PTT貼出「陳時中是第一個9成滿意度的政治人物？」一文，並表示以前不管藍綠，都出過不少政治明星，但是滿意度能到9成的，是不是只有阿中部長？

對此，網友紛紛回應表示「兩蔣吧 可惜當時沒民調 不然100%」、「賴最高80趴」、「陳時中防疫是全國範圍 民眾會更有感」、「這很正常 長時間以正面形象(防疫成功)曝光在媒體下，四個月是非常長的時間」、「當時葉金川抗SARS 記者會是交給發言人去做的，到底有沒有作秀成分在?大家可以思考思考」、「防疫成果PR99 傳染病又影響每個人 高滿意度不意外」、「他在世界舞台有更好的發展，傻了才跟你玩政治」。

(中時電子報)