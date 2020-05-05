有沒有搞錯？木瓜竟確診得到新冠肺炎，這個超扯結果竟在非洲這個國家發生。據港媒報導，坦尚尼亞因試劑問題，不僅山羊檢測出得到新冠肺炎，連一顆木瓜都驗出陽性反應，氣得總統馬古富力（John Magufuli）大罵這樣的試劑太過離譜，是要怎麼用在防疫上！而這結果也讓台網友驚呆表示，才喝一杯木瓜牛奶耶，趕快在喝一杯壓壓驚。

據港媒《香港01》報導，新冠肺炎在全球蔓延，非洲也成為重災區之一，其中坦桑尼亞至5月4日截止，已累計480例確診患者和18例死亡案例。然而，在這危及時刻，馬古富力卻發現檢測試劑存在嚴重問題的發生。

據當地媒體報導，馬古富力表示，這個試劑居然測出山羊和木瓜呈現陽性反應，請問「我們現在應該對山羊和水果進行隔離嗎？」 不過到底是試劑本身存在品質問題，還是相關人員操作問題，還不得而知。目前，坦桑尼亞負責檢測的國家衛生實驗室主管目前已遭停職，事件緣起還有待進一步的調查。

(中時電子報)