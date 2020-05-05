近日火警頻傳，又適逢夏日用電高峰，除了逃生五要訣「觀察逃生出口位置、預演練習、濃煙就躲、見煙關門與躲對房間」以外，居家消防更不可輕忽。東森購物推出「居家滅火防災逃生必備商品」專區，精選多款防災逃生必備商品，包含住家用語音火災警報器、防煙面罩、乾粉滅火器等，從預防、警示到逃生全方位守護，鼓勵民眾平時做好防火準備。

近期全民防災意識提升，根據東森購物統計，滅火器、住宅用火警警報器與逃生用品等防災逃生商品也成為消費者搶購的商品，自5月以來相關商品銷售成長230％，其中又以火災防煙面罩、10型乾粉滅火器、住宅式火災警報器 (包含偵煙型與定溫型) 與太星電工蓋安全彩色延長線等4大項商品為最受消費者喜愛，顯示消費者對住宅安全與居家消防的高度重視。

濃煙往往是火場中的隱形殺手，煙霧垂直移動速度高，為即早發現危險，住宅用火警警報器扮演著關鍵角色，在危急時刻把握黃金逃生時間！東森購物嚴選宏力偵煙式住家用語音火災警報器，台灣製造品質保證，機身免配線、不插電，適用客廳、臥室、樓梯間等區域，專用鋰電池讓其使用壽命長達10年，更搭載國台英語三語言的高分貝警報音，讓居家守護更智慧。

另有住宅用防煙面罩，榮獲日本優良產品設計獎，採用頂級Polyimide Film防火薄膜材料、通過美國UL94V-0防火測試與歐盟環保規範RoHS，耐熱500度以上，活性碳纖維網層更可有效過濾火場煙毒粒子，讓消防逃生更安心。

根據台北市消防局統計，火警原因以「爐火烹調」與「電氣因素」為大宗，其中電器因素更是火災傷亡原因之冠！

東森購物持續關懷全體會員，為避免使用電器產品造成災害，除應遵守用電不負載、電線不綑綁、插頭不汙損、插座不常插、不放可燃物，沒有安全標章電器不購買等「五不一沒有」原則外，更嚴選太星電工蓋安全彩色延長線，搭載高純度銅片、專利易拔插頭與過載保護器，東森購物持續溝通正確的居家消防觀念，並致力提供更優質、安全的產品守護全體會員，共同營造優質居家住宅環境。

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