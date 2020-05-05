上緯投控(3708)受惠中國廠房陸續復工，出貨推進，4月營收7.54億元，月增加41.17％，創新高水準，年成長33.03％；第一季營收18.61億元，年減10.93％。

上緯投控表示，4月中國產能陸續復工，先前受疫情影響的訂單遞延出貨。5、6 月仍會受疫情影響，但可望逐步回溫，營運更上層樓。馬來西亞廠目前也已部分復工。

上緯投控先前佈局的離岸風電開發，已於去年7月31日通過處分上緯新能源95％股權予Stonepeak，保留5％持股、1席董事席次，營運重心回歸風電樹脂、相關材料供應；目前事業群包括環保耐蝕材料事業、環保節能材料事業及碳纖事業開發。

上緯投控日前與MHI Vestas簽訂採購協議，MHI Vestas 將在台灣採購多項關鍵葉片零組件，供應產品包括拉擠碳板、樹脂、膠黏劑等，這項採購合約不只強化上緯在離岸風電領域的實力，透過知識共享、就業機會和直接投資，葉片材料生產與衍生出來的經濟價值約達8.5億元。

上緯指出，MHI Vestas風機葉片簽訂合作協議，當中拉擠碳板除通過國際風機大廠認證並取得訂單；去年下半年拉擠碳板用於風電葉片大樑已小量出貨，預計今年將會大幅增加。另會與大陸主要風機廠確立合作項目。

上緯投控期盼未來五年計劃目標朝環保耐蝕材料亞洲市占率逾25％；風電葉片材料依據全球預估裝機容量50～55GW，市占率大於25％；拉擠碳板與風電預浸布在全球市占率30％，持穩推進。

(工商 )