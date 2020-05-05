宏捷科(8086)5日公布營收，4月營收達2.77 億元，月增1.6%、年增122.15%，持續締造創新高佳績，創近50個月來的新高。法人表示，面對疫情持續延燒，以及美中貿易戰雙重挑戰，宏捷科受惠去美化和轉單效應，對未來保持審慎樂觀看法不變。

(工商 )