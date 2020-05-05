宏捷科4月營收2.77億 創近50個月新高 16:012020/05/05 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏捷科(8086)5日公布營收，4月營收達2.77 億元，月增1.6%、年增122.15%，持續締造創新高佳績，創近50個月來的新高。法人表示，面對疫情持續延燒，以及美中貿易戰雙重挑戰，宏捷科受惠去美化和轉單效應，對未來保持審慎樂觀看法不變。 (工商 ) #宏捷科 #月營收 #創近 #新高 #締造 也許您會感興趣 推薦閱讀 譜瑞淡季不淡 首季獲利寫新高 04:102020/05/01 證券．權證 重回貿戰前 新台幣飆2年新高 04:102020/05/01 財經焦點 無薪假企業922家史上新高 1.8萬人慘了 11:172020/05/01 財經 今年首季亞洲創投金額 創近12季最低 11:122020/05/01 財經 中小企業好辛苦 無薪假家數創史上新高 04:102020/05/02 財經要聞 影》金正恩五一露面 最新高清影片曝光 08:102020/05/02 國際 精測4月營收3.43億 5個月新高 04:102020/05/04 證券．權證 《業績-電子零件》台光電Q1獲利創同期新高 EPS2.29元 08:352020/05/04 財經 WSJ：美4月失業率恐飆至16.1％、創歷史新高 09:222020/05/04 財經 《業績-半導體》矽格Q1獲利年增7成 登同期新高 12:502020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 美爆肉荒！好市多祭限購令 每人只能買3份肉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。