肺炎疫情全球蔓延，台灣雖防疫有方，但全球多國仍陷確診人數居高不下，解除警報還要再等，醫療防護體系人員不敢鬆懈，遠東商銀感謝勞苦功高的第一線醫護防疫人員，並且全力相挺，規劃專屬的優惠定存，同時也考量疫情衝擊層面廣，優惠定存也開放經濟受衝擊的弱勢族群辦理。

遠東商銀說明，這次推出防疫醫護人員優惠定存專案，提供新台幣定存12個月期利率0.88％，凡持有衛福部疾管署公布的指定社區採檢院所，及重度收治醫院人員在職證明均可辦理。持有殘障手冊或低收入戶證明者，也可憑證申辦，每人有200萬元優惠額度，申辦期間至10月16日。一推出後即有台北地區醫護人員在百忙中抽空申辦，肯定降息後低利環境，專案定存有感。

遠東商銀指出，疫情衝擊層面廣泛，這次對防疫醫護人員專屬優惠定存，也全力配合政府提供各項貸款紓困方案，其中針對受疫情衝擊的中小企業、自營商、小店家，推出利息減碼、現有貸款本金緩繳、營運週轉金貸款或及振興資金貸款等各項方案。

針對個人紓困，遠東商銀目前申辦件數以房貸本金緩繳最多，產業別以觀光休閒及餐飲從業人員最多，交通運輸倉儲業次之，也有少數資訊科技出口業人員辦理。受衝擊情況包括放無薪假、被資遣及遭減薪等，也有因居家隔離而暫時無法工作者。

全球疫情延燒，醫護防疫人員位居最前線守護全民建康，遠東商銀期望能為這群醫護戰士守護荷包，以各項紓困方案，與全民安度疫情。

(工商 )