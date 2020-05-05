上銀科技今年第一季合併營收下滑，每股虧損0.42元，是上市以來首次出現虧損。1月合併營收是谷底，2月起合併營收逐月回升，4月達17.4億元，月成長28.7％，5、6月訂單滿載，部分產品在手訂單達3～3.5個月，第二季合併營收可優於第一季，產能利用率提升，毛利率可比第一季提升。

上銀第一季合併營收36.14億元，營業毛利為8.91億元，營業毛利率則從去年同期36.8％降至24.66％，營業虧損0.85億元，稅前淨損1.68億元、本期淨利1.91億元，每股虧損0.42元。上銀表示，上銀第二季提列未分配盈餘稅5,300萬元，排除未分配盈餘稅，今年有效率率比去年減少。今年資本支出將是去年一半，主要是用在台灣、大陸蘇州及日本廠房及設備更新汰換部分。

上銀董事長卓文恒今(5)日下午第1次主持線上法說會指出，是2008年金融海嘯以來的最差一次，第一次表現不是很好，未來疫情及經濟如果沒有意外的話，1月合併營收是谷底，2月之後合併營收，每個月合併營收都持續成長，4月合併營收回升至17.4億元，比3月合併營收成長28.7％，6月底訂單滿載，部分產品在手訂單達3～3.5個月。

卓文恒表示，上銀來自醫療、自動化設備及5G等產業短急單增加，尤其醫療訂單成長，不只是幫台灣生產醫療口罩機，也幫瑞典、韓國、義大利、美國、西班牙等國生產口罩機及醫療呼吸器等醫療器材。其中韓國分公司協助韓國完成檢疫設備，可在六個小時完成檢疫。瑞典客戶用微型線軌用體溫量測設備，美國、西班牙3D列印及醫療呼吸器，上銀產品都有貢獻，大陸3月解封後，客戶4月陸續生產，客戶恢復生產活動。歐美疫情慢慢緩解，訂單慢慢回流。

卓文恒表示，上銀不對未來做預期，但5、6月訂單及產能滿載，短急單集中在5G設備、醫療自動化設備商及半導體設備商，各產業訂單情況不一。醫療自動化設備商微型線軌訂單3.5個月，滾珠螺桿及線性滑軌訂單達2個月。歐洲及美國陸續解風疾復工，將會陸續下單給上銀。法人問到，上銀月合併營收達25億元，卓文恒表示，還有很大成長空間。

4月合併營收17.4億元，從2018年7月爆發中美貿易戰之後，上銀對人力也做管控，員工從5,500人降至4,500人，4月開始回補人力，人員需要時間訓練，第二季起，營收有機會逐月成長，5、6月合併營收可期待上漲。

卓文恒指出，大陸已對SKYWAVE要加徵8％進口關稅，大陸取消ECFA，對上銀影響不大。上銀在大陸蘇州廠生產滾珠螺桿及線性滑軌等產品產線，除因應大陸短交期，也可以因應ECFA。中美貿易戰要分散市場生產，企業要分散至各國生產，以前是集中在大陸生產，但爆發中美貿易戰以後，台商及其他國家企業都分散生產基地至東南亞等國家，重新建立生產基地。企業分散製造，上銀可提供滾珠螺桿、線性滑軌、晶圓機器人、單軸機器人及旋轉工作平台等產品，這些對上銀都是很好機會。上銀生產的晶圓機器人，不只台灣採購，也賣給日本半導體設備商，日本廠商再提供韓國半導體製造廠。

今年工具機產業雖然不理想，但日本及歐洲工具機大廠都升級，做了許多五軸工具機所需要旋轉工作台，原本日本第二大工具機廠安排2、3月來台，但受疫情影響而取消，改用視訊，對方已將上銀生產AC軸裝置在最新五軸加工機，計畫在九月美國芝加哥工具機展亮相。

卓永恒指出，日本工具機及汽車行業受影響很大，3月工具機掉了3成多，出口衰退43％，但AC軸及旋轉工作台等新產品，在日本有很機會，這部分持續上升。日本最大汽車廠採用上銀三軸機器人做成自動化生產線，已在廣州廠完成建置，正進行測試，日本汽車廠考慮比照廣州廠模式，在日本使用上銀自動化生產線。

卓文恒指出，工具機業40％都供應給汽車產業使用，目前景氣尚未復甦，但生產五軸及複合化工具機廠商比較好，3月少數零件受封城影響。

上銀客戶從中美貿易戰以來，陸續消化庫存，開始備貨，4至6月訂單增加，也開始備鋼材等原物料。歐美陸續解封、復工，7、8月訂單會慢慢回升。廠商需要高精密傳動定位，都會用到上銀滾珠螺桿，需要訂製，無法做庫存，客戶涵蓋工具機、汽車、半導體、5G及自動化設備等產業。

卓文恒表示，目前來看，滾珠螺桿及線性滑軌沒有漲價計畫，目前針對3～3.5個月訂單的品項，才有漲價的規劃。

卓文恒指出，上銀發展機器人，不管是驅動器、馬達及減速器等產品都是上銀集團生產。晶圓機器人毛利率比較高，多關節及SCARA機器人等產品價格競爭激烈，上銀未來會針對關鍵零組件降低成本。上銀為了汽車產業及台灣水五金產業發展自動化生產線，今年會協助水五金產業建置自動化產線。

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