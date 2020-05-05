行政院上月30日完成促轉會及國家通訊傳被委員會委員提名案，指定促轉會主委楊翠、通傳會主委陳耀祥真除續任主委，函請立法院審議。行政院祕書長李孟諺今上午率通傳會、促轉會提名委員拜會立法院長游錫堃。游錫堃受訪表示，希望人事案能在5月底順利通過人事案。

行政院上月30日提名通傳會5位委員名單，包括陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁及蕭祈宏等5人，並現任代理主委陳耀祥為主委，副主委為翁伯宗。

至於促轉會提名委員名單，包括代理主委楊翠、副主委葉虹靈；另外新提名專任委員王增勇、林佳範及陳雨凡等3人，新提名兼任委員徐偉群及蔡志偉等2人。

游錫堃致詞表示，通傳會對國家發展及科技通訊、數位經濟基礎建立、促轉會轉型正義的議題都非常重要，若通過人事任命，委員責任又更大。

至於何時能過通過通傳會及促轉會人事案，游錫堃說，按照議程的安排，希望能在5月底完成行使人事同意權投票，並順利通過人事案，不過實際仍要看各黨團的態度與配合。

(中時 )