台灣藝術拼布研究會集結全體會員作品在苗北藝文中心展出，所有作品都是會員一針一線手工縫紉完成的。〔謝明俊攝〕

台灣藝術拼布研究會集結全體會員作品展開國際巡迴展，在苗北藝文中心展出多幅大型拼布作品。〔謝明俊攝〕

台灣藝術拼布研究會集結全體會員作品展開國際巡迴展，其中有20幅作噪是由中、日、韓3國拼布家接龍完成。〔謝明俊攝〕

台灣藝術拼布研究會集結全體會員作品展開國際巡迴展，其中「鹿之島」動用34人才完成。〔謝明俊攝〕

台灣拼布藝術研究會在苗北藝文中心展出作品

台灣藝術拼布協會在苗北藝文中心展出作品

台灣藝術拼布研究會結合數十名會員，以2年時間完成數10幅藝術拼布作品，展開國際巡迴展，其中最大一幅作品「快樂海」長達6米，寬達2米，是集合24名會員花費2年時間完成，曾美國出展，原本安排赴法展出，卻遇到新冠疫情停展，才轉回台灣在苗北藝文中心作最終展。

根據台灣藝術拼布研究會秘書長蔡（王禹）心表示，在這次藝術拼布作品中最有趣的一件事，是由中、日、韓等3國的藝術拼布家，採取接龍方式，共同完成1幅藝術拼布作品，總共有20幅藝術拼布，以此方式完成，這20幅作品也在這次國際巡迴展中亮相，獲得好評。

台灣藝術拼布研究會是由一批喜歡拼布的愛好者所集合而成的藝術組織，拼布源自於歐美傳統拼布被，在中華文化中，過去滿清貴族為了防止新生兒感染時疫天花，特別向民間求取布料製作「百納衣」、「百納被」與此有異曲同工之妙。

研究會長期來致力於藝術拼布創作，並定期將會員作品做巡迴展示，這次展出作品，多達數10幅，全都是會員花費2年時間，以手工一針一線縫紉完成，其中一幅最大作品「快樂海」長達6米、寬約221公分，總共集合了24名會員分別縫製完成後，再拼縫成一大面作品，色彩多樣亮麗，展現出台灣對於海洋生態保育的用心，在展場中最為人所囑目。

研究會完成這批藝術拼布作品後，2年前從台南舉辦初展開始，接著就巡迴美國、加拿大、澳洲等國展出，原本計畫要在法國展出，但因新冠疫情影響喊卡，因而轉回台灣在苗北藝文中心作最終展，展完「快樂海」一作將拆成24部分，由原作者領回保存。

(中時 )