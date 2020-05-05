台北市長柯文哲力推實名制口罩智慧自動販賣機，原本僅信義健康中心辦3台，如今已擴辦至12區，北市議員王世堅5日質詢怒揭，信義區3台機最慘竟一天僅賣72組口罩，一台僅24組，完全比不上旁邊人工賣出200組，且現在竟囤積了3076組、2萬7684片口罩，怒酸「扭蛋機賣得都你多！」；衛生局長黃世傑回應，會報告給柯。

王世堅指出，他知道推口罩機，市府人員也心不甘情不願，但因柯想作秀，跟中央別苗頭、搶鋒頭，所以標新立異，但信義3台機共賣超過1000組就只有3天，最慘是共賣72組、平均一台一天僅賣24組，萬華區也慘到2台共賣53組、文山區2台共賣56組。

「柯文哲別再玩鬧了，好不好？停了吧！」王世堅說，柯在信義健康中心弄了3台機要給市民玩玩，但卻多花了8位人力，豈料竟玩到1天只賣24組，機台旁邊的櫃檯人員，人工販賣的口罩一天都平均賣100、200多組，根本不需要機器，現在又囤了3076組，1組9片，所以是2萬7684片口罩，這是「成效太差、浪費人力、囤積太多、本末倒置、執迷不悟！」

「隨便一個超市或兒童樂園的扭蛋機，都賣得比你多！」王世堅酸，扭蛋機每小時都不會只賣3個蛋，夾娃娃機更是1天平均成交量達70、80次以上，現在北市4大超商1500家、有藥師的藥局就804家，加上超市等總共布點逾2500個，資訊局竟還想試辦僅12個點的口罩機？天啊！別再染指其他區了，這些機台共花了市府280萬元，都已可買56萬片口罩了。

黃世傑答覆，柯很清楚知道數據，但他仍會跟柯報告，機台剛開始雖是販賣口罩，但這也是研發計畫，這種實名制、無接觸的做法，疫情後可考慮用其他用途，正在研究中。

資訊局主祕陳慧敏說，這是創新的實驗計畫，主要不是針對販賣口罩，疫情後會有新配合的實名制智慧模組，很多情況都可運用；原來規畫12區都用採購案，但目前不會再進行招標，會依市長指示縮小規模，並參考議員、市長交代的指示，回去好好規畫調整。

(中時 )