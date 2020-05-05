大立光(3008)公布4月合併營收為46.83億元，月減13.98%，大立光表示，受到全球新冠肺炎疫情影響，客戶需求減弱，大立光表示，5月拉貨動能較4月下滑。

新冠肺炎全球蔓延，尤其是歐美地區疫情自3月中大爆發，讓好不容易在3月擺脫因大陸疫情導致生產及銷售停擺的智慧型手機產業再遭重擊，大立光亦於4月9日法說會預告，客戶需求4月比3月差，5月比4月下滑，今天4月合併營收公告，亦符合公司說法。

大立光4月合併營收為46.83億元，月減13.98%，年減6.03%，累計1到4月合併營收為178.97億元，年增20.87%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光4月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重佔20%到30%，其他產品約佔0%到10%。

大立光表示，受到新冠肺炎疫情影響，客戶需求減弱，5月拉貨動能將較4月下滑。

大立光第1季合併營收為132.14億元，季減28.01%，年成長34.52%，為歷年同期新高，營業毛利為92.24億元，季減29.35%，年成長46.17%，單季合併毛利率為69.8%，季減1.33個百分點，年增5.56個百分點，為歷年同期次高，營業淨利為78.57億元，季減31.93%，年成長50.13%，單季營業淨利率為59.46%，稅前盈餘為82.72億元，稅後盈餘為67.2億元，季減16.95%，年成長32.99%，每股盈餘為50.1元。

儘管新冠肺炎疫情導致高階智慧型手機需求疲弱，但智慧型手機鏡頭規格升級趨勢未變，大立光執行長林恩平表示，下半年手機規格上一季就訂好了，未受疫情影響改變，自由曲面鏡頭(Freeform lens)產品下半年可以看到，9P產品已設計完成，就看客戶何時導入。

在建廠進度方面，大立光目前已有一塊土地廠區開始發包動工，公司於日前公告取得無塵室空調工程、廠務工程及設備等，合計總金額為23.83億元，大立光表示，此項金額為已動工建置新廠設備資金需求。

去年大立光資本支出約85億元，除已動工的新廠，大立光預計下半年會有另一塊土地發包建廠，大立光表示，今年資本支出不會改變，建廠會照計畫走。

(時報資訊)