IC測試載板廠雍智科技（6683）受惠晶圓測試板、IC老化載板等訂單需求暢旺，2020年4月自結合併營收續繳「雙升」佳績，連2月改寫歷史新高。法人認為，受惠測試載板需求暢旺、訂單能見度高，看好雍智第二季營運可望續戰新高。

雍智公布2020年4月自結合併營收0.97億元，較3月0.91億元成長5.97％、較去年同期0.58億元躍增達65.97％，連2月改寫歷史新高。累計1～4月合併營收3.43億元，年增36.9％，續創同期新高。

雍智4月營收高檔續揚、連2月改寫新高，主要受惠智慧型手機晶片測試的後段測試載板需求增加，以及電源管理、WiFi 6、射頻晶片等老化測試載板等訂單優於預期。由於訂單能見度高，法人看好首季營收已創新高的雍智，第二季營收可望高檔續揚、續戰新高。

外資認為，雖然新冠肺炎疫情恐影響智慧型手機需求，但預期訂單只會遞延、不會取消。在老化測試載板需求持續增加，配合5G手機及WiFi網路晶片晶圓測試板訂單持續轉強，看好下半年營運動能續強，全年營收可望維持高成長。

(時報資訊)