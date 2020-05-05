鯨鯊與鬼蝠魟列保育類動物，花蓮縣府提醒漁民捕獲應立即放回海中。（資料照）

「豆腐鯊」、「鬼蝠魟」近年因濫捕，幾近絕跡於台灣海域，花蓮縣府5日公布，兩種魚類已被海洋委員會列為保育類動物，提醒飼主持有需登記備查，漁民若意外捕獲，不管存活都需放回海洋，若發現違法捕撈或宰殺，最重將面臨5年刑責及150萬罰金。

鯨鯊俗稱豆腐鯊，體長可達12公尺、重21噸，為海洋中體型最大的魚類，與一般兇猛的鯊魚印象大不相同，鯨鯊與鬼蝠魟主要濾食浮游生物與小魚蝦，個性溫馴，不會傷害其他魚種，豆腐鯊還因親人容易獵捕，被漁民稱為「大憨鯊」。

同屬軟骨魚類，俗稱「魔鬼魚」的鬼蝠魟、雙吻前口蝠鱝，則是世界上最大的魟魚，魚體扁平、體盤寬，兩側翼展約9公尺，體重可達3公噸，近年皆因人類獵殺，數量日漸稀少，4月底修正海洋保育類野生動物名錄，將兩者列入保育類。

農業處長羅文龍表示，鯨鯊與鬼蝠魟游姿優雅，是許多海洋愛好者渴望遇見的明星物種，在公告前就已經飼養或持有鯨鯊與鬼蝠魟產製品的民眾，自6月1日起至8月31日前，應依法向縣府登記備查，違者可依野生動物保育罰處1至5萬元罰鍰。

羅文龍指出，6月1日海洋保育類動物名錄修正生效後，獵捕鯨鯊與鬼蝠魟，可處6個月至5年有期徒刑，得併科30萬到150萬元罰金，請海上作業漁民留意，若有意外捕獲，不論死活皆應立即放回海中，未盡通報義務可處3至15萬元罰鍰。

(中時 )