50年後地球會有多熱？多年來科學界及政府間機構曾發出過多個版本、措辭嚴厲的溫升「警告」。一項由大陸、歐洲和美國學者共同完成的最新研究顯示，除非溫室氣體排放下降，否則在50年後，地球上三分之一人口居住的地區將如現在的撒哈拉沙漠腹地區域一樣炎熱。近6千年來，人類在宜居的氣候條件下繁衍生息，但全球平均氣溫的迅速上升意味著有大量人口將無法繼續享受這個優待，面臨著炎熱等極端氣候條件的不利影響。

據澎湃新聞報導，這篇題為《Future of the human climate niche》的論文於5日淩晨發表在重要國際綜合學術期刊《美國國家科學院院報》（PNAS）上，由生態學家、氣候學家、人類學家、生物地理學家等組成的國際研究團隊得出的研究結論，警示如果碳排放繼續快速累積，地球將越來越可能陷入前所未有的危機之中。

該論文第一作者南京大學生命科學學院教授徐馳表示，研究結果出乎意料。氣候變化會對人類社會和許多物種產生影響已是共識，但該研究進一步發現，全球大多數人口一直集中生活在相對狹窄的氣候帶內，這些區域的年平均氣溫為11到15攝氏度，少數人口生活的地區年平均氣溫為20到25攝氏度。數千年來，儘管人類不斷遷徙，技術不斷進步，但人類整體的分布格局與氣候條件的這種對應關係保持了相對穩定。

但人類活動導致的溫室氣體排放正在推高全球平均氣溫，進而破壞以上適宜人類生存繁衍的氣溫邊界。該論文指出，鑒於地表升溫速度高於海洋，且熱帶地區的人口增長更快，因此在碳排放持續增加的情況下，到2070年，全球人類生活環境的平均氣溫將較距今300年的前工業化時期上升7.5度，約為全球平均溫升的2.3倍。

在此情境下，氣溫快速上升，加上全球人口發生變化，意味著50年後，全球約30％的人口生活在年平均氣溫將超過29攝氏度的環境下，目前僅有0.8％的全球地表擁有這類氣候條件，且大多位於撒哈拉沙漠腹地，2070年全球19％的陸地面積將處於這樣的氣候條件下。研究報告的作者之一、作為丹麥皇家科學院院士的丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）教授Jens-Christian Svenning說：「這將讓35億人處於幾乎無法生存的環境之一。」

(旺報 )