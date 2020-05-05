屏縣府於菸葉廠旁興建4樓立體停車場，因應未來可能的觀光人潮。（林和生攝）

屏東縣政府於菸葉廠啟動「大博物館」計畫，將引入商業活動帶動市區藝文經濟發展，為因應未來可能的觀光停車需求，事先在菸廠旁規畫興建立體停車場，5日舉行動土典禮，完工後可望以智慧管理及綠框黃葉菸造型，提供民眾停車服務。

屏東縣長潘孟安表示，屏東菸葉廠區保留日治時期建築，現正進行工業遺產保存及歷史空間再利用，未來勢必帶動文化觀光、在地藝術商業活動的活絡，現階段便是超前部署、規畫智慧型停車設施，為地方蓬勃發展預作準備，工程預計2021年10月完工。

屏縣府交通旅遊處長黃國維指出，此次總工程經費3億1844萬元，將興建地上4層的鋼筋混凝土造結構立體停車場，提供汽車位323席及機車位68席，外觀將利用綠色框架及黃色枯葉意象，象徵菸葉廠歷史，並用與屏東演藝廳呼應的灰色及紅磚色塗料，串連周邊形成藝文廊道。

但近期屏東市區包括屏東公園周遭、中正勝利路口、舊酒場立體停車場等工程，加上其他鄉鎮共有9處停車場計畫正在進行，有民眾質疑，屏縣近年來人口外流嚴重，還一直蓋停車場，未來恐會淪落成為蚊子工程。

潘孟安對此特別說道，城市擘化要有一定高度與願景，若待發展到位才投入建設，恐怕緩不濟急，未來一旦體育館、大博物館等公共建設到位，停車需求將更明顯，超前部署才不會阻礙全縣發展。

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(中時 )