美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）Q1財報出爐，由於受到新冠肺炎疫情衝擊，波克夏的股票投資組合Q1帳面虧損達500億美元，巴菲特坦言他錯看石油前景，以及輕忽對航空業衝擊，目前已經清倉美國4大航空股。財經名嘴Jim Cramer則是對此表示，這將是對投資人警訊。

據CNBC報導，「Mad Money」節目主持人 Jim Cramer表示，巴菲特拋售航空股絕對不尋常，這與巴菲特早年的投資方式很不一樣，由於新冠肺炎疫情影響程度遠遠出超想像，決定清倉美國、達美、西南和聯合航空所有持股。巴菲特當時指出，通常他們決定在出售某個持股，就是將所有的股權拋售，而不僅僅是減持比重。

價值投資法一直是巴菲特所提倡的一種投資方法，當他決定投資時是看中該公司的淨值表現以及未來成長，例如巴菲特在1987 年和 2008 年兩次美股大幅修正之際，勸投資人別人恐懼時貪婪，等到市場觸底後，所挑選的投資標的將帶來巨大回報。

然而，就連巴菲特也猶豫不決，寧可短期虧損並提高現金部位，也不願意在看不見未來的航空產業繼續躊躇。巴菲特也在線上股東大會上表示，目前最好的投資方法就是挑選標普500指數中的成分股，若能嚴守紀律數10年，投資報酬率將比美國公債還來的好。

但Jim Cramer卻抱持不同看法，認為應該拋售一些標普500指數的成分股，因為美企真正受到的衝擊還未完全浮現，在這個時間點上與其投資一籃子股票，倒不如挑選個股，就算是在這時間點上也能成長的公司，將比整體表現下的投資組合還強，現在壞的部位將比華爾街所想像的還要慘很多。

(中時電子報)