鹿港鎮公所大門口和社會課外面都擺出告示，要民眾先不要再來問紓困補助方案細節。(謝瓊雲攝)

麥擱卡啊！行政院長蘇貞昌4日宣布擴大補助，針對未加保者加碼補助1萬元紓困補助金，彰化縣許多鄉鎮公所從昨天下午起電話就被打爆，有承辦人埋怨，詳細細節方案還沒下來，「霧煞煞」滿頭霧水，這麼多民眾都來問，真的不知道怎麼辦？

不少民眾打電話到公所詢問細節，彰化縣內許多鄉鎮市公所幾乎被打爆，今天一早更多民眾直接衝到公所來想要直接申請，但多數公所承辦人根本不清楚方案細節，無法審核是否符合申請資格，包括鹿港、員林一早都趕緊擺出告示牌，要民眾「先不要來」！

由於補助方案針對「無保弱勢勞工」、「農漁工作者」等，須直接向戶籍所在地公所登記申請；有民眾抱怨，看到電視報導蘇揆開記者會宣布紓困方案加碼，趕緊跑來詢問細節，想要盡早登記，早點讓紓困金「入袋為安」，不料公所承辦人員根本一問三不知，讓人白跑一趟。

員林市公所指出，已經加派人力向市民說明，因為無法確定補助方案細節，尚無法受理民眾申請；明天彰化縣政府將召集各公所承辦人緊急開會說明，預計最快要到7日周五才能開放申請。鹿港鎮公所更是一大早就擺出告示，呼籲鎮民先不要來問，等下周一起再打電話來洽詢。

(中時 )