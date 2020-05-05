週二(5月5日)亞市尾盤，國際現貨黃金價格於1700關卡附近窄幅震盪。週一(5月4日)金價上漲，雖然全球最大黃金消費國印度4月的黃金進口暴跌99.50%，但市場對美國經濟增長前景的憂慮加劇，推動投資者尋求避險資產，目前現貨金收報1703.03美元/盎司，前一日收報1699.12美元/盎司。

印度4月黃金進口總量為60千克，低於3月的約13噸。印度政府日前發佈聲明稱，從4月起印度將發行主權黃金債券，年利率為2.50%。主權黃金債券計劃是印度政府於2015年11月推出的黃金貨幣化計劃，旨在減少對實物黃金的需求。

印度央行表示，作為政府市場借貸計劃的一部分，這些黃金主權債券將在9月前分6批發行，通過銀行和指定郵局發售。黃金債券計劃僅限印度居民購買，將由印度央行代表政府發售。

瑞銀集團(UBS)貴金屬策略師喬尼特維斯(Joni Teves)表示，黃金可能突破今年早些時候的高點，向上突破1800美元/盎司的潛力越來越大。金價曾在3月隨資產價格全線下跌。

瑞銀集團近期黃金目標價為1790美元/盎司，因為在不確定性和實際利率為負的環境下，投資者的興趣持續增長。

上周世界黃金協會(World Gold Council)發佈2020年第一季度黃金需求趨勢報告。在投資需求的驅動下，第一季度全球黃金總需求同比上升1%至1083.8噸。全球性的疫情危機推升了人們對黃金的避險投資需求，抵消了黃金消費需求的顯著下滑。

報告強調，全球冠狀病毒疫情是影響黃金需求的最大單一因素。隨著疫情規模及其潛在的經濟影響開始顯現，投資者開始尋求避險資產。在全球不確定性與金融市場波動率高企的背景下，2020年第一季度的全球黃金ETF的淨流入為四年來最高季度流量。其總持倉規模在第一季度末達到了3185噸的記錄新高。

特維斯認為，金價上漲是受投資者買興提升的推動，特別是機構投資者。在這種不確定性非常高、經濟增長預計將會減弱的環境下，黃金正在變得越來越有吸引力。與此同時，實際利率為負，這使黃金具有吸引力，可以作為投資者投資組合的資產。

(中時電子報)