多少人希望北市房價能再低點，但恐等不到那一天來到，根據北市地政局今年1月實價資料統計，1月適逢春節，工作天數較少，故交易量略縮，交易量較去年12月減近3成，不過，北市12行政區中，共有9個行政區價齊漲，房地產業者分析，主要高資產回歸市場，指標豪宅亮度提高，進而推升住宅大樓房價。

根據北市地政局最新一期實價登錄交易統計，1月交易件數816件，較去年12月減少28.92%，交易總額為191.72億元，較去年12月減少31.10%；住宅價格指數104.47，較去年12月微升0.32%。108年第4季12行政區住宅價格季指數，9區上漲，3區下跌，松山區上漲1.91%漲幅最高。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，今年1月恰逢春節，工作天數較少，簽約大多移至2月以後，故交易量略有減少，不過跟去年同期相比減少幅度不大，顯示在工作天數減少的前提下，交易量及交易總額頗為亮眼，尤其當時新冠肺炎尚未大幅擴散，故未受疫情影響。

在價格部分，1月全市住宅價格指數104.47，較去年12月104.14微升0.32%，較去年同期100.07上升4.40%；標準住宅總價1,655萬元，標準住宅單價每坪52.71萬元。大樓住宅價格指數103.32，較去年12月102.32上升0.98%；公寓住宅價格指數103.07，較去年12月103.60下降0.51%；小宅住宅價格指數100.75，較去年12月99.66上升1.09%。

北市地政局表示，綜觀1月全市住宅、大樓價格月線、季線、半年線皆續揚；公寓月線續跌，季線漲幅趨緩；小宅月線、季線、半年線由跌轉升，整體而言，北市住宅房價漲幅雖趨緩，但仍在高點續揚。

郎美囡指出，由於高資產回歸市場，新大樓行情看俏，尤其高級住宅、指標豪宅的亮度提高，推升大樓房價，至於公寓主力買盤仍以自用居多，基於總價考量仍向下議價，此外，老屋重建雖然議題續熱，但權利整合難度不低，故投資置產型買方也趨向保守。

(中時電子報)