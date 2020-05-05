一艘屏東籍「新168號」漁船，5月4日下午3點左右在屏東縣後灣海域外處作業時，突然遭到另艘漁船擦撞後翻覆，造成8名船員落海，但肇事漁船逃逸無蹤，海巡隊接獲通報後，立即前往事故海域搶救，順利救起8名船員，隨後一路循雷達軌跡追捕，在今天上午由「屏東艦」在鵝鑾鼻處攔獲肇事漁船，全案後續將交由航港局作進一步的調查。

恆春海巡隊3550及2062巡防艇在5月4日下午3點左右獲得通報，有船隻呈現側翻半沉沒狀態，因而火速前往救援。抵達沉船現場發現，罹難船隻上的8名船員已由附近漁船熱心救起。

沉船船長表示，當時是遭到一艘漁船擦撞，因擦撞後漁船翻覆人也落海，手機泡水受損，無法得知肇事船舶的相關資訊，僅知肇事漁船往南航行，因此要求恆春海巡隊隊攔查肇事漁船。

5月4日晚上7點。由第八巡防區指揮部雷情資訊系統航跡比對及相關資訊綜合研判，查出肇事船漁船位於鵝鑾鼻東南方外60浬處，屏東海巡隊立即指派3535艇前往，並向台東海巡隊請求協助，台東海巡隊也派遣3565艇馳援，艦隊分署也另指派南部地區機動海巡隊屏東艦共同協助攔查。

海巡署說明船舶救援情形。(影片來源:海巡署南部分署)

今天凌晨2點20分，屏東艦在鵝鑾鼻東南方85浬海域攔查到肇事漁船，現場交由3535艇、3565艇進行蒐證、登檢及檢查。據了解，肇事船船長承認，昨日確實有與船隻發生碰撞，經海巡人員向船長宣讀海商法相關規定後，船長表示自願配合返港協助調查並釐清本案，後續將交由航港局作海難事件調查。

(中時電子報)