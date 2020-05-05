新冠狀肺炎疫情全球延燒數月，不少社福單位因防疫物資取得不易，防疫備受考驗。台灣諾華日前中華視障安養福利協會，實際了解社福單位需求與疫情所受的影響，並捐贈180萬元的急難救助基金執行「防疫物資專案計畫」，由聯合勸募提供相關社福單位防疫物資，例如耳溫槍、防護手套、次氯酸水、洗手乳和洗衣粉等。

聯合勸募常務監事金世朋表示，很感謝台灣諾華看見社福單位對於防疫物資需求的急迫性，並給予聯合勸募十足的信任，提供充足的作戰經費，在聯合勸募首次啟動疫情型態的急難救助專案，用1個半月的時間就讓合作的中小型社福單位取得應急的防疫物資，避免社會安全防護網因疫情而產生漏洞。

台灣諾華總裁謝麗娟表示，藉由聯合勸募提供各社福單位防疫物資，就是希望能多盡一份心力，並協助更多需要關懷的弱勢團體度過這次疫情。此次「防疫物資專案計畫」的防疫物資已全數送到155個社福單位手上，分配區域涵蓋18個縣市、100個鄉鎮區域，估計可嘉惠359個服務地點，聯合勸募也會於6月底前了解這批防疫物資使用情況，確保物資的合理使用。

謝麗娟進一步指出，諾華瑞士總部於3月底宣布，將提供總金額2仟萬美元以上的急難救助基金給全球各地急需援助的機構，並且計劃捐出1.3億劑抗瘧疾藥物HCQ「羥氯喹」對抗新冠肺炎，希望此藥能擴大應用於治療新冠肺炎。

(中時 )