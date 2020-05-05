美國傳將對大陸加稅報復的利空，金融市場經過一日的反應後暫消散，台股回神開高震盪收紅，且外資也偏匯入，激勵新台幣跟漲，終場收在29.88元兌1美元，升值0.2分，台北外匯經紀公司成交量9.34億美元。

外匯交易員指出，肺炎疫情恐引發新一波中美大戰，美國總統川普喊出對大陸報復性加稅，引發金融市場震盪，由於大陸五一長假尚未結束，股匯市利空暫未進一步發酵。亞洲主要股市在美股連動下紛紛翻紅，雖然外資續賣超台股123億元，終場仍收紅上漲54點，觀察外資在匯市有買有賣，及出口商進場拋匯，激勵新台幣開高勁揚逾1角，但午後外資反手買匯，加上老大（央行）尾盤調節後，升勢大幅收斂。

外匯交易員認為，市場預期大陸對美國的報復行動，將會有反制的舉措，不排除激化上演中美關稅大戰第二集，引發金融市場新一波震盪，若外資因此擴大匯出，新台幣將結束升勢，不排除回到3字頭。

(工商 )