房地產「代銷天王」海悅國際（2348）今（5）日公告4月合併營收1.7億元，較去年同期大躍進1.3倍，已連續第8個月合併營收年增率達雙位數成長；累計1~4月合併營收7.1億元，年增率達165.89％。

海悅表示，受惠《冠德青璞匯》、《鉅陞永麗花園》與今年開賣的《日勝新京站》等紛紛開出紅盤，以及鶯歌《微笑海悅》銷售順暢，累計已銷售8成，台中指標大案《皇普莊園》與台南《聯上康橋》等包銷案，也持續熱銷，因此推升海悅4月合併營收達1.7億元，較去年同期成長129.79％，亦己連續第8個月營收年增率雙位數成長。

海悅指出，今年受到新冠疫情影響，全台房市熱度各區表現不一，雙北市受到疫情干擾較為明顯，但桃園市因有重大建設利多加持，產業升級與發展，吸引雙北城市移居，進而創造人口紅利，買氣相對有撐。

海悅首季合併營收已達5.39億元，為歷史單季次高表現。

(工商 )