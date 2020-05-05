勞動部今公布最新的勞保、就保緩繳辦理數據，截至目前為止，總計有5,710家企業申請緩繳，目前緩繳2月、3月金額，勞保部分累積為14億4,889萬1,012元、就保部分累計為1億3,279萬3,559元。勞保局也提醒，2月至7月的勞保與就業保險，可申請緩繳6個月，也就是最遲要在8月開始補齊2月開始的勞保與就業保險費用。

另外，勞退部分，有5,623家企業申請緩繳，緩繳11億4,035萬617元。

勞保局表示，協助疫情期間受到影響之投保（提繳）單位及被保險人，將就勞、就保保險費及勞工退休金予以緩繳6個月，且緩繳期間免徵滯納金。 疫情期間受到影響之投保（提繳）單位經向各縣（市）政府勞工行政主管機關通報減班休息，或符合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條第3項之規定，由各中央目的事業主管機關認定受影響之產業或事業，及與產業相關之職業工會被保險人，均自109年4月起得向勞保局申請勞、就保保險費及勞工退休金緩繳事宜。 經核准者，緩繳期間為6個月，緩繳月份為109年2月份至7月份計6個月，自寬限（限繳）期滿日起算，得延後半年繳納，緩繳期間免徵滯納金。

(工商 )