生物科技赴港上市一波接一波。外電引述消息人士指，大陸細胞療法公司藥明巨諾（JW Therapeutics）將赴港上市，已委聘高盛及瑞銀安排上市事宜，計畫集資2億至3億美元。

藥明巨諾是藥明康德及美國朱諾治療（Juno Therapeutics）於2016年共同創立的細胞療法公司。藥明巨諾於2018年完成9,000萬美元A輪融資，當中淡馬錫、紅杉資本亦參與投資。

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