全宇-KY（4148）營運見轉機，4月合併營收重回億元大關，以1.04億元，交出月增72.65% 佳績。公司表示，新冠肺炎疫情對營運所造成的短期影響已見趨緩，營收可望於第一季築底後復甦。

因應新冠肺炎所造成的影響，馬來西亞政府從3月18日起實施第一次為期兩週的行動管制令，並三度將管制令延長延至5月12日，管制期間除了民生必需產業之外，所有商業及宗教活動都需停止。隨著疫情趨緩，大馬政府將自5月4日開始執行「有條件行動管制令」，放寬原有限制，但仍有部分州政府擔心疫情反撲，維持行動管制措施至5月12日。

全宇為馬來西亞微生物複合肥料龍頭廠商，生產結合有機質、有益微生物與化學原料三合一之生化複合肥供油棕種植園使用，在疫情衝擊下，該公司除了持續與種植園的各項合作外，更進一步拓展產品到不同作物的應用領域，為長期的營運拓展及風險分散做好準備。

全宇表示，該公司產品主要運用在油棕種植園，油棕樹是馬來西亞最重要的農業經濟作物，因此在第一波行動管制令宣佈後即被認可為民生必需產品相關產業，只要取得繼續營業許可後即可按照核定項目復工。

目前全宇位於沙巴州的東馬廠和西馬廠，已自4月中旬後已陸續復工，出貨情況將逐漸穩定，即使疫情狀況並未完全明朗，但已經可以見到營運於第一季築底後逐步復甦中，受疫情影響的部分訂單也將遞延至第二季出貨。

另外，繼生化複合肥的市場成功取得後，全宇積極佈局其他作物拓展及綠色循環經濟以因應綠色農業發展趨勢。田間實驗證實全宇旗下N-bio booster產品可讓水稻產量提高12%至20%，公司亦於2019年底成為馬來西亞政府水稻微生物補助供應商之一，取得為期兩年的補助資格，為營運的穩健多元增加新的動能。

(工商 )