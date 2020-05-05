「109上年度提升勞工自主學習計畫─養身美食料理訓練班第01期」訓練班，近日有30位學員結業。（陳育賢攝）

，30位學員們皆獲得養生美食料理技能與經營思考等能力，為勞工們創造在地就業機會。（陳育賢攝）

由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「109上年度提升勞工自主學習計畫─養身美食料理訓練班第01期」訓練班近日結業，30位學員們皆獲得養生美食料理技能與經營思考等能力，為勞工們創造在地就業機會。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，所有從提升勞工自主學習計畫結訓的30位學員，都至少完成48小時的課程，學員回到社會上去都可獨當一面成為各美食業創業者或從事人員。

此次開班的是3月5日至4月30日授課的「養身美食料理訓練班」，希望學員們能夠學習到勞工安全與食品安全衛生、挑選食材知識、環境及器具保養知識等專業知識。

另，技能方面，則希望傳授桂圓蓮藕核桃露、五味核桃燉雞、山藥紫米飯、四君子燉排骨、苡米蓯蓉燉羊腩、黃耆刺五加魚肚湯、麻油炒腰花、當歸豬腳麵線…等共計32道養生美食的烹調技巧，讓學員成為複合式廚師或自行創業，並發展學員溝通協調、創新、危機處理、學習發展、經營全面思考等能力。

新竹市勞動力援助人員職業工會是於2018年9月23日通過TTQS銅牌展延評核，有效期至2020年10月30日，核心訓練包括有勞動法的勞動法規類、勞資調解類；觀光休閒產業的領隊、導遊、導覽、行程規畫；專業技能的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐以及專案訓練的自辦訓練、委辦訓練等。

(中時 )