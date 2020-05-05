新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（1日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎確診個案，同時國內已連續23天無本土確診病例。截至目前為止，國內共累計438例確診，6例死亡，347人解除隔離。

◎5月5日訂為「世界手部衛生日」，指揮中心「防疫五月天」：陳時中、陳宗彥、張上淳、周志浩、莊人祥今日把袖子挽起，戴上手套以顏料當作肥皂，示範「濕、搓、沖、捧、擦」，「內、外、夾、弓、大、立、完」的洗手方式。

◎指揮中心今再宣布，另外有3名個案出院後又復陽，均是有症狀回診才發現。不過張上淳表示，強調病毒到後期基本上不具傳染力，呼籲外界不要將感染者標籤化。

◎印度撤僑包機上129人今凌晨返台，但其中9人在過去14天有症狀，將全數搭乘遊覽車至檢疫所集中檢疫14天。

◎中華職棒今天表示欲向中央流行疫情指揮中心爭取1000名觀眾進場，並加入實名制、梅花座等措施。指揮中心表示，關鍵在確保社交距離和民眾能否落實手部衛生，只要做好防疫就可。

◎今年WHA即將開會，我已連續3年未能再參與世界衛生大會(WHA)，陳時中坦言，到目前為止還沒有收到，而WHA今年應該確定採線上會議，時間將縮短，之前發言時間五分鐘將改成兩分鐘，有受邀的國家團體也不一定都能夠發言。

◎有關敦睦艦隊，除了確診者以外，其餘官兵都已解除隔離。至於磐石艦血清檢測結果，張上淳表示，先前已搜集血液到疾管署，但目前尚未有完整資料，要有2次的抽血結果進行比較才能得知先前是否有人染疫，確診的病人大部分都有抗體。

(中時電子報)