外資連續2個交易日在台股賣超，今天再賣超123億元。富達投信股票基金經理人白芳苹指出，台股走勢基本上隨美股起伏連動性高，道瓊指數由低點反彈至高點，幅度約28％，已超過整個跌幅的三分之二，可說是接近短中線的滿足點，截至5月1日美股財報優於預期比例約69%，低於過去4季平均75%，以銀行股多不如預期，疫情對企業獲利衝擊效應仍陸續消化中。雲端服務、資料中心硬體、宅經濟預計營運優於預期，建議拉回布局5G供應鏈。

白芳苹指出：「雲端服務亮點以亞馬遜 (Amazon) 為例，雖第二季可能因防疫支出出現單季虧損，惟電商動能仍穩定，且公司看好AWS雲端服務成長、由於越來越多的企業將作業流程以及資料存於公有雲系統中，因此持續升級資料中心內的資料交換系統與網路系統仍是必須，富達持續看好資料中心、台灣相關伺服器及交換器供應鏈業者的續營運動能。

另回顧蘋果 (Apple)於2月17日因應疫情暫停更新財測，最終5月1日公佈的第二季營收仍年增0.5%，且毛利率與獲利率表現優於市場預期。短期受到疫情影響消費動能，iPhone與穿戴裝置產品供應鏈需較為謹慎，相對Mac/iPad供應鏈營運表現較佳，惟富達投信認為可逐漸著眼2020下半年的iPhone 5G手機供應鏈，雖然蘋果並未回應2020下半年新iPhone進度的相關提問，但富達投信評估應該仍會在9至11月進行產品發表與銷售，由於蘋果iPhone 裝置10億的用戶忠誠度高，富達投信仍看好iPhone 5G手機將帶動多年(multi-year) 的換機潮(Super Cycle)以及對應5G供應鏈的營運動能。

現階段台股投資策略來看，在美股反彈滿足以及財報壓力測試下，台股指數不易再創高，反而是看指數在承受壓力的情況下，是否具備橫盤止穩的強度。由美股表現來看，費半指數率先站上年線，Nasdaq次之、道瓊最弱，顯而易見，電子強、傳產弱，其中5G建設與通訊服務是各國將發展的關鍵產業，需求不會不見，只是延後，選股仍以5G相關類股龍頭為宜，富達投信建議逢拉回首選布局5G供應鏈，包括中國大陸5G建設與5G手機終端供應鏈。其次為疫情加速遠端工作(Work from home)與雲端運算與產生的筆記電腦、網通、伺服器等設備需求。第三個投資主題可著墨受惠於中國大陸長期製造自主化，受惠轉單之電子零組件個股皆為投資人震盪逢低可留意買點的亮點族群。

(時報資訊)