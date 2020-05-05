不動產代銷產業者海悅(2348)4月合併營收1.7億元，較去年同期成長129.79％。累計1-4月合併營收7.1億元，年增率達165.89％。

展望第2季，隨著建商陸續公開新案銷售，包含台北市《敦南御所》、新北市《新潤心城》、《海悅花園》、桃園市《麗晶花園廣場》、《昭揚天匯》以及高雄市《美術白天鵝》等建案，預期海悅營收動能無虞，尤其全台防疫有成，各案銷售率可望隨市場所需而逐步上揚，特別是自住剛性需求的市場，仍是支撐這一波買盤的關鍵。轉投資收益部份，海悅持有10％贊富建設的股權，其已交屋完畢的「敦南寓邸」，已於4月匯入現金股利，股利金額較去年同期(1.1億元)成長，將挹注第二季轉投資收益。

海悅指出，今年受到新冠疫情影響，全台房市熱度各區表現不一，雙北市受到疫情干擾較為明顯，但桃園市因有重大建設利多加持，產業升級與發展，吸引雙北城市移居，進而創造人口紅利，買氣相對有撐，公司憑藉桃園多案代銷佳績，包銷麗寶集團推出之指標性豪宅《麗晶花園廣場》，該案位於藝文特區最後一塊三面臨路的千坪基地，總銷金額100億元，若加上小檜溪重劃區《昭揚天匯》以及中路重劃區建案，則各有150億元案量籌備中，受惠房市仍有剛性需求和台商回流，搶攻北北桃首購及換屋族等自住需求市場。

(時報資訊)