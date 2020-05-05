明道、王心凌再合體。（恆星影業提供）

明道演唱。（恆星影業提供）

明道與王心凌16年前因合作偶像劇《天國的嫁衣》結緣，兩人繼4年前《Cyndi Wants！World Tours 2016王心凌世界巡迴演唱會》及真人秀節目《女神的選擇》合作，再度合體，一起參與5日晚上8點半登場的‬「江蘇衛視聚划算百億補貼55盛典青春選擇之夜」。兩個老朋友一見面就來個熱情大擁抱，不過對於初認識的年紀有落差，王心凌笑說他們剛認識的時候是22歲，現在才25歲；明道則笑說「我們明明是16歲認識的，現在才剛滿20歲，兩人現場搞笑大秀「年齡下限」，讓旁人笑翻。

江蘇衛視特邀請明道、王心凌、伍佰及青峰等眾多巨星齊聚，帶給觀眾一個具有時代感的青春綜藝盛典，希望在五月注入正能量，讓觀眾重溫美好年代、重拾激情，找回屬於自己的回憶殺。而明道與王心凌則是不少觀眾心中覺得惋惜跟遺憾的「意難平CP」，兩人的溫馨逗趣互動，讓不少人都回想起當年那個總是掛著陽光笑容，且一直溫柔呵護著陶艾青的深情程海諾。

明道表示，《天國的嫁衣》是他的第一檔戲劇，當時王心凌已經很有名氣，當時很羨慕她，而王心凌很照顧他、很隨和，並沒有因為他是第一次演戲就為難他，兩人的友誼也從那時就開始萌芽。

明道四年前放下手邊工作，特別趕回台為王心凌的小巨蛋演唱會站台，兩人這次再度合體，會帶來〈‬真愛‭〉‬、〈‬彩虹的微笑‭〉‬及‭〈‬花的嫁紗‭〉‬三首歌，明道說：「上次在心凌的演唱會上有一起表演過，不過這也是我們首度完整合唱完這首‭〈‬花的嫁紗‭〉‬，很緊張。」而當王心凌在接受訪問時，明道竟在一旁唱跳著王心凌早前在台上表演的〈彩虹的微笑〉，逗得工作人員笑開懷。

‭明道得知這次晚會表演嘉賓有伍佰，興奮地跟經紀公司要求要提早到現場看伍佰的現場演出，沒想到當他到達現場時，伍佰已經表演完離場了！明道當下很失落地說：「每次都錯過伍佰老師的演唱會，這次想說提早到可以看到他的現場表演，沒想到還是錯過了！」當他發現又跟伍佰再次擦身而過時，當下眼露軟萌無辜小狗眼，讓現場女性工作人員大呼好可愛！

(中時 )