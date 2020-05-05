明德高中餐飲科詹珮穎（右二）、美容科宋驊哲（左二）、胡瑋玲（左三）分別奪下全國技能競賽餐飲服務、美髮及美容職類冠軍，開心與師長合影。（林欣儀攝）

明德高中美容科宋驊哲從小喜愛玩頭髮，參加技能競賽奪下中區美髮職類冠軍，母親節希望幫媽媽設計專屬髮型。(林欣儀攝)

明德高中餐飲科詹珮穎雙眼有視差，導致她擺放餐具、切水果都是歪的，幾經練習仍奪下中區技能競賽餐飲服務職類冠軍。(林欣儀攝)

明德高中美容科胡瑋玲堪稱黑馬，奪下中區技能競賽美容職類冠軍。(林欣儀攝)

全國技能競賽中區分賽落幕，台中市明德高中勇奪3金、3銀、3銅佳績。美容科宋驊哲從小看媽媽幫人做頭髮，立定志向投入髮型設計工作，雖每天練習到手都乾裂，仍不覺辛苦；餐飲科詹珮穎有視覺障礙，每次擺盤都是歪的，賽前幾天苦練，終於奪下餐飲服務職類冠軍。

拿起梳子、剪刀，宋驊哲專心練習造型設計，他說，幼時母親開美髮店，常看到她幫人整理髮型，但後來父母離異，媽媽為專心照顧家中4個孩子，毅然收掉美髮店；國中開始就發現自己對美髮很感興趣，下定決心要跟媽媽走一樣的路，未來更希望幫母親把店開回來，今年母親節則希望幫媽媽設計一款專屬髮型。

為了參加技能競賽，宋驊哲每天要做4、5顆頭，他說，長期接觸化學藥物與剪刀等工具，雙手常乾裂，但有興趣支撐著，從未想放棄；比賽主題是根據照片燙剪染出一樣的髮型，頭部後方的造型則須發揮創意，為此，每天睡前滑手機搜尋各種髮型圖片，希望做到最好。

餐飲科三年級的詹珮穎左、右眼視差達150度，也因此導致她視覺角度與他人有差異，每次擺設餐具、切水果總是歪歪的，她說，老師與同學每每觀察自己的動作、擺盤，終於在賽前一個月發現問題所在，再經過不斷摸索、校正，賽前數天找到調整的方法，就是每次都告訴自己要往右矯正一些，終於奪下中區賽冠軍，將於9月挑戰全國賽。

此外，就讀美容科二年級的胡瑋玲首度參加技能競賽，因熟悉度與流暢度較學姊不足，她說，為了讓自己更熟練，常常晚上留校練習，也針對最弱的指甲彩繪、臉部及身體護理加強，終於在競賽中奪下美容職類第一名。

(中時 )