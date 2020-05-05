高市府近日針對無預警針對12家工業管線業者抽測，最後全數通過考驗。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

2014年高雄氣爆是高雄人永遠的痛，為防憾事重現，高市府除成立管線安全辦公室外，近日也無預警對12家工業管線業者抽測，演練假定事故管線與廠商，在面對突發事件，是否能依據應變SOP執行，且把握黃金救援時間，最後全數抽查順利通過。

日前經發局分批針對轄內工業管線業者無預警抽測，抽測地點分別選在林園區溪州公園旁、小港區中正體育場旁及仁武區運動公園旁等三處空地進行。

鄰近的工業管線聯防組織業者包括台灣中油、長春人造樹脂、東聯化學、中國石油化學、大連化工、中國人造纖維、台石化、台塑、台聚、台橡、國喬、李長榮化工等12家公司，均配合聯合動員演練，確保事故處理作業能依應變計畫SOP完成。

測試內容涵蓋事故訊息通報、初期應變指揮、現場應變處理、環境善後復原等狀況，演練當時要求工作人員量測體溫、填寫健康聲明書、酒精消毒及全程配戴口罩做好防疫，各單位人力也能在事故發生後30分內抵達現場。

「防疫也要防爆，管線維運不可輕忽。」經發局長伏和中提到，氣爆憾事將滿6年，為確保管線維運安全、防止憾事再演，雖然現在處於防疫時期，仍要求業者應保持高度警戒，並落實人員各項訓練及資源整備工作，以隨時面對各種突發狀況。

(中時 )