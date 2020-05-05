行政院長蘇貞昌4日舉行「行政院紓困振興方案記者會」，宣布針對弱勢無保者、及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元現金紓困，約有170萬人可望受惠。蘇揆舉例，包括舉廣告牌者、賣玉蘭花者都可排富領到1萬元現金。

這次擴大紓困對象，則包括有工作但未加保軍、公、教、勞、農保者共約34萬人，像是賣玉蘭花、流動攤商、個人接案、舉廣告牌者，都可在排富情況下發放1萬元。條件是家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍低於2倍者。相關人員可在公所辦理，在填具表格後直接領現金或申請入帳戶。

另外，農漁民凡實際從事生產工作者共約140萬人，也可排富發放1萬元，排富條件則是報稅所得50萬元以下未領取3萬元紓困者。相關人員可在農漁會辦理，只要拿身分證並簽名就可領到錢。

不過此項政策遭到網友一面倒砲轟，越弄越亂越弄越複雜，幹！還沒520就再度背刺勞工！勞工吃屎吧！勞工乖乖繳稅喔！當勞工就是該死！菸粉覺青繳稅了沒？怎不發1450最愛的酷碰券？民進黨花台灣人的錢真棒！ 看來下次大選穩了！我繳稅你先領，腦袋都裝大便？那我每天辛苦工作幹嘛？

也有民眾表示，無業房東領起來，讚！我OK你先領的精神呢！別噓啦！還不是投給綠共，難道要投給韓國瑜？真的有在做事，感謝黨！好感動，趕快去繳所得稅支持政府！最軟的一塊，沒差啦，不然你要投KMT？817的選擇你敢嘴？噓的都是柯韓糞！下次選總統DPP準備破1000萬票了！

(中時電子報)