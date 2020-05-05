新北市成立「基層診所防疫隊」，未來將支援發燒篩檢站的採檢工作，5日舉辦成軍典禮，三重先嗇宮董事長李乾龍暨寶路開發建設公司、名牌食品公司等企業，也捐贈面罩、護目鏡、食品與飲料等物資，感謝基層醫護辛勞。（許哲瑗攝）

國內疫情趨緩，新北市衛生局與新北市醫師公會，號召診所醫師成立「新北基層診所防疫隊」，未來將支援發燒篩檢站的採檢工作，並協助民眾線上診療，盼減輕17間責任醫院工作量；市長侯友宜5日主持成軍儀式並表示，未來邊境開放後入境者湧入，防疫仍是一大挑戰，期盼漫漫之路，大家能攜手共度難關。

侯友宜今上午主持成軍典禮，致贈感謝狀予新北市醫師公會，感謝各界付出；侯友宜表示，疫情期間第一線醫療人員相當辛苦，尤其基層診所承擔高風險，許多境外移入個案，都是先到診所就診多次才確診，根據國內100例本土個案研究，發病前2天與發病後1周內傳染力最強，因此基層診所人員只要需要任何設備和物資，市府必盡力支援。

侯友宜說，新北日前成立居家檢疫關懷中心，診所醫師二話不說，義不容辭立刻加入，提供居家檢疫者視訊診療、醫療諮詢等服務，這次更自願在大醫院能量不足的時刻，投身防疫工作，精神令人敬佩。

衛生局長陳潤秋表示，目前已有147位醫師響應，107家診所投入遠距診療服務，另獲善心人士捐款215萬元，將透過社會局愛心大平台，作為基層診所防疫隊相關的津貼。

此外，三重先嗇宮董事長李乾龍暨寶路開發建設公司、名牌食品公司等民間企業，昨捐贈一批面罩、護目鏡、N95及銀離子口罩、食品與飲料等給基層診所，感謝醫護人員抗疫辛勞，由侯友宜代表受贈。

(中時 )